Le BST soulève des lacunes préoccupantes

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a émis un avis de sécurité concernant le déraillement d'un train de marchandises survenu à Repentigny. L'enquête préliminaire révèle des lacunes importantes dans l'entretien des rails, notamment des traverses de bois déviées et des anticheminants manquants.

Bien que le train circulait sous la vitesse permise, ces défaillances structurelles, combinées à l'expansion de l'acier causée par les grandes chaleurs, expliquent l'accident.

Écoutez le président du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, Denis Allard, à ce sujet, jeudi, à l'émission Le midi.