Téhéran affirme que le détroit d'Ormuz restera fermé tant et aussi longtemps que les États-Unis mèneront des actes d'agression.

C'est ce que les gardiens de la révolution iraniens ont déclaré aujourd'hui.

Washington a procédé à une autre vague d'attaques contre l'Iran au cours des dernières heures en plus de procéder au rétablissement du blocus des ports iraniens.

Le président Donald Trump a toutefois renoncé hier à imposer un péage de 20% sur la marchandise qui transite par le détroit d'Ormuz.

Quant à la reprise des hostilités, l'Iran affirme que les récentes attaques sur le sud du pays ont tué une trentaine de civils. Plus de 260 personnes ont également été blessées.

Écoutez l'experte en politique américaine Valérie Beaudoin faire le point mercredi à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Autres sujets abordés