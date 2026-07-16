Nouveaux modèles masculins

Alors que les dérives de la masculinité toxique d'Andrew Tate inquiètent les parents, des superstars mondiales, comme le Norvégien Erling Haaland et l'Anglais Jude Bellingham, proposent des modèles radicalement différents pour nos jeunes garçons.

C'est le constat de la chroniqueuse Marie-Claude Lortie, qui observe une nouvelle attitude chez ces joueurs, loin des comportements agressifs d'autrefois.

Sur le terrain, l'heure est désormais à la saine camaraderie, aux larmes assumées et à la vulnérabilité.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.