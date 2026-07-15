Avis des chefs des Premières Nations sur C-37

Le Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Verreault-Paul, estime que le projet de loi C-37 du gouvernement Carney représente un recul par rapport au projet de loi C-61 élaboré sous Justin Trudeau.

Il reproche notamment au gouvernement de ne plus reconnaître explicitement l'accès à l'eau potable comme un droit humain et de ne pas avoir suffisamment consulté les Premières Nations.

Écoutez Francis Verreault-Paul, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, brosser le portrait de la situation au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.