Avis des chefs des Premières Nations sur C-37

Le Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Verreault-Paul, estime que le projet de loi C-37 du gouvernement Carney représente un recul par rapport au projet de loi C-61 élaboré sous Justin Trudeau.
Il reproche notamment au gouvernement de ne plus reconnaître explicitement l'accès à l'eau potable comme un droit humain et de ne pas avoir suffisamment consulté les Premières Nations.
Écoutez Francis Verreault-Paul, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, brosser le portrait de la situation au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«Au Québec, on est parmi les moins touchées à travers le Canada. Mais avec C-37 les chefs restent un peu sur leur faim. Le gouvernement Trudeau avait fait un travail de codéveloppement avec les Premières Nations. Ce n'était pas parfait, mais c'était un bon pas en avant. Maintenant, le gouvernement revient avec un nouveau projet de loi sans consulter les Premières Nations. Et, par rapport à C-61, on recule sur certains aspects.»