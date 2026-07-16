Problèmes éventuels avec la propriété

De plus en plus d'acheteurs québécois acquièrent une propriété sans garantie légale, qui protège notamment les acheteurs contre les vices cachés découverts après l'achat.

Cette tendance inquiète des experts, comme le courtier immobilier Marc Lefrançois, de Royal LePage, qui a rappelé, lors d'une entrevue au micro du 98.5, qu'environ 40 % des transactions immobilières au Québec se concluent désormais sans garantie légale.

Écoutez Me Aurélie Gagnon, vulgarisatrice juridique, discuter de la garantie légale et de ses objectifs, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.