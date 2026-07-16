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Présentation de modèles électriques

Des compagnies automobiles comme Dongfeng tentent de percer le marché canadien

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Entendu dans

Le midi

le 16 juillet 2026 13:54

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Des compagnies automobiles comme Dongfeng tentent de percer le marché canadien
Le midi / Cogeco Média

Les véhicules de plusieurs compagnies chinoises feront bientôt leur entrée sur les routes canadiennes, à la suite d'une entente entre le premier ministre canadien, Mark Carney, et la Chine. En effet, la levée de certains tarifs permettra à des compagnies comme Dongfeng de vendre leurs automobiles électriques sur le sol canadien.

Plusieurs représentants de ces compagnies viennent donc présenter différents modèles au Québec dans le but de séduire des acheteurs potentiels.

Écoutez Julie Mazzora Fernandez, directrice de North World Industry, en discuter, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.

«On aimerait importer en premier les véhicules de modèles Box et Bingo, parce qu'ils sont abordables et vont rentrer bien dans les crédits que le gouvernement demande. Ils sont moins de 35 000 $ canadiens et ce sont des modèles 100 % électriques qui peuvent rouler malgré notre froid au Canada.»

Julie Mazzora Fernandez

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