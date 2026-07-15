Nouveau projet de loi

Les États-Unis ont adopté le « Sunshine Protection Act », un projet de loi mettant fin au changement d'heure au pays, qui vivra désormais sur le fuseau horaire d'été de manière permanente.

Le président Donald Trump a fait volte-face sur sa position des dernières années face à l'abolition du changement d'heure.

Les États de l'Arizona et d'Hawaï avaient quant à eux déjà adopté l'heure d'été.

Écoutez la spécialiste en sommeil Maude Bouchard discuter de l'impact du changement d'heure, mercredi, au Québec maintenant.