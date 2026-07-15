Promise Me, America: mémoires de Joe Biden

Le 46e président des États-Unis, Joe Biden, publiera dès novembre prochain ses mémoires, qui paraîtront sous le titre de Promise Me, America.

Il reviendra sur sa présidence, la pandémie de COVID-19, ses grands projets économiques, sa décision de renoncer à un second mandat ainsi que sur ses relations avec Kamala Harris et Donald Trump.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter mercredi au micro de l'animatrice Catherine Brisson.