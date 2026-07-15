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Promise Me, America: mémoires de Joe Biden

«Il voudra écrire sa propre version de l'histoire» -Guillaume Lavoie

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 juillet 2026 17:25

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«Il voudra écrire sa propre version de l'histoire» -Guillaume Lavoie
Le 46e président des États-Unis, Joe Biden, publiera dès novembre prochain ses mémoires, qui paraîtront sous le titre de Promise Me, America. / Matt Kelley, File / The Associated Press

Le 46e président des États-Unis, Joe Biden, publiera dès novembre prochain ses mémoires, qui paraîtront sous le titre de Promise Me, America.

Il reviendra sur sa présidence, la pandémie de COVID-19, ses grands projets économiques, sa décision de renoncer à un second mandat ainsi que sur ses relations avec Kamala Harris et Donald Trump.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter mercredi au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«Le livre paraitra après les élections de mi-mandat. Parce que ça pourrait être théoriquement explosif. On s'imagine bien qu'il écrira que Trump n'a pas d'allure. Mais comment va-t-il le dire? Et, est-ce que c'était vraiment lui le problème ou Kamala Harris a manœuvré derrière lui? Qu'est-ce qui s'est passé avec les démocrates? Il voudra écrire sa propre version de l'histoire.»

Guillaume Lavoie

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