Dès cet été, la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) applique une toute nouvelle réglementation qui interdit l'utilisation des climatiseurs et des génératrices entre 20h et 10h dans ses campings.

Cette décision cherche à éviter les irritants de voisinage et trouver un équilibre harmonieux entre les adeptes de VR qui recherchent le confort et les campeurs en tente venus chercher la quiétude de la nature.

La SÉPAQ précise que cette décision provient d'un comité interne formé de gens sur le terrain.

Écoutez son porte-parole, Simon Boivin, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.