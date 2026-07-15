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Parcours atypique

Laurianne Lalonde: d'étudiante en journalisme à humoriste

par 98.5

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15:23

Entendu dans

Le midi

le 15 juillet 2026 14:31

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Laurianne Lalonde: d'étudiante en journalisme à humoriste
Le midi / Cogeco Média

Le milieu de l'humour québécois assiste à l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes au parcours atypique. C'est le cas de Laurianne Lalonde, une humoriste de la relève qui raconte comment elle a délaissé ses études universitaires pour sauter à pieds joints sur les planches des comedy clubs.

Formée en journalisme à l'UQAM, elle raconte que c'est son collègue humoriste Louis Girard-Bock qui l'a encouragé à se lancer en humour.

Écoutez l'humoriste Laurianne Lalonde raconter son parcours, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin et de Jean-Sébastien Hammal.

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