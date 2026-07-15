Parité tarifaire imposée

Les hôtels du Québec ne sont pas autorisés à afficher de tarifs inférieurs sur leur propre site Web à ceux proposés sur des plateformes comme Booking.com ou Expedia.
Ces clauses de parité tarifaire limitent la liberté commerciale des établissements, et les obligent à verser des commissions de 15 à 30 % à des entreprises étrangères, explique Marc-André Dandeneau, président du conseil d'administration de l'Association hôtellerie du Québec.
Écoutez ses explications mercredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«La solution serait de faire comme en Europe et d'interdire la parité tarifaire. Ça donnerait la liberté aux hôteliers de donner les tarifs qu'ils veulent. C'est une question de liberté commerciale, puis de concurrence déloyale. Ce n'est pas normal que l'hôtelier ne puisse pas négocier les contrats dont il a besoin. Une loi sur l'interdiction de la parité tarifaire nous permettrait d'aller chercher une plus grande flexibilité, puis d'offrir un meilleur service à nos clients.»