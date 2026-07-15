Parité tarifaire imposée

Les hôtels du Québec ne sont pas autorisés à afficher de tarifs inférieurs sur leur propre site Web à ceux proposés sur des plateformes comme Booking.com ou Expedia.

Ces clauses de parité tarifaire limitent la liberté commerciale des établissements, et les obligent à verser des commissions de 15 à 30 % à des entreprises étrangères, explique Marc-André Dandeneau, président du conseil d'administration de l'Association hôtellerie du Québec.

Écoutez ses explications mercredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.