Le débat fait rage autour du projet de gouvernement de créer un fonds souverain canadien.

Annoncé il y a quelques mois par Marc Carney, ce projet impliquerait un investissement de 25 milliards de dollars de la part du gouvernement.

Or, un récent sondage de l'Institut économique de Montréal révèle une forte opposition : plus de 70 % des Canadiens rejettent l'idée que l'État s'endette pour financer ce fonds.

Écoutez l'analyse du chroniqueur Victor Henriquez, jeudi, à l'émission Le midi.

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