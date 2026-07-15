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Les dangers des sauts à l'eau

Il évite la paraplégie de peu après un plongeon: «J'ai frôlé la mort»

par 98.5

0:00
7:28

Entendu dans

Le midi

le 15 juillet 2026 14:37

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Il évite la paraplégie de peu après un plongeon: «J'ai frôlé la mort»
Après un saut dans une piscine, Mathieu Binette a subi une fracture de la vertèbre C3, entraînant trois mois d’immobilisation. / Photo fournie par Mathieu Binette

Le 1er juillet dernier, Mathieu Binette, 36 ans, s'amusait dans la piscine en compagnie de sa famille lorsqu'il effectua un plongeon qui a bien failli le paralyser de la tête au pied.  

N'ayant pas réussi à amortir son entrée dans l'eau avec ses mains, c'est sa tête qui est venue freiner son élan en touchant le fond de la piscine. 

Il raconte les moments qui ont suivi l'incident. Alors qu'il ne réalisait toujours pas la gravité de son accident, la douleur, elle, augmentait.

Écoutez le témoignage de Mathieu Binette, mercredi, lors de la chronique de Fadwa Lapierre à l'émission du midi.

Le Dr Patrick Bellemare, de l'hôpital Sacré-Cœur et Raynald Hawkins, de la Société de sauvetage, soulignent la fréquence estivale de ces traumatismes cervicaux.

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