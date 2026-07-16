Un duel historique à venir

La victoire arrachée de l'Argentine face à l'Angleterre a provoqué une vague d'émotions sans précédent chez les partisans, mais aussi chez les descripteurs sportifs, certains allant jusqu'aux larmes.

L'Argentine a outrageusement dominé la fin de la rencontre avec une possession de balle de 88 %, menant l'incontournable Lionel Messi à orchestrer deux buts décisifs en seulement sept minutes.

Désormais, tous les yeux sont tournés vers la grande finale de ce dimanche, qui opposera l'Argentine à l'Espagne.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa faire le point sur le Mondial 2026, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.

Il en profite pour confier une anecdote savoureuse sur le jour où il s'est littéralement évanoui en ondes en décrivant un but historique.