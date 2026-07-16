 Aller au contenu
Un duel historique à venir

Messi terrasse l'Angleterre et s'offre une finale de rêve

par 98.5

0:00
12:36

Entendu dans

Le midi

le 16 juillet 2026 12:28

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Messi terrasse l'Angleterre et s'offre une finale de rêve
Jeremy Filosa / Cogeco Média

La victoire arrachée de l'Argentine face à l'Angleterre a provoqué une vague d'émotions sans précédent chez les partisans, mais aussi chez les descripteurs sportifs, certains allant jusqu'aux larmes. 

L'Argentine a outrageusement dominé la fin de la rencontre avec une possession de balle de 88 %, menant l'incontournable Lionel Messi à orchestrer deux buts décisifs en seulement sept minutes.

Désormais, tous les yeux sont tournés vers la grande finale de ce dimanche, qui opposera l'Argentine à l'Espagne.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa faire le point sur le Mondial 2026, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.

Il en profite pour confier une anecdote savoureuse sur le jour où il s'est littéralement évanoui en ondes en décrivant un but historique.

« Lorsque Fabio Grosso marque le but du penalty [...] je m'évanouis sous la table pendant que je décris le but. »

Jeremy Filosa

Vous aimerez aussi

Argentine-Angleterre: l'histoire derrière la rivalité légendaire
Le matin
Argentine-Angleterre: l'histoire derrière la rivalité légendaire
0:00
6:02
Espagne-Argentine: un choc de géants pour la grande finale
Le matin
Espagne-Argentine: un choc de géants pour la grande finale
0:00
6:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Guitare d'Angine de poitrine: «C'était beaucoup de travail, mais on est fiers»
Rattrapage
Confectionneur de cet instrument sur mesure
Guitare d'Angine de poitrine: «C'était beaucoup de travail, mais on est fiers»
Haaland et Bellingham: «Un autre modèle de masculinité»
Rattrapage
Nouveaux modèles masculins
Haaland et Bellingham: «Un autre modèle de masculinité»
«Sans garantie légale, une bonne inspection peut vraiment te protéger»
Rattrapage
Problèmes éventuels avec la propriété
«Sans garantie légale, une bonne inspection peut vraiment te protéger»
La Géorgie doute de Trump: «Les gens commencent à se réveiller» -Robbie Moore
Rattrapage
Discours à la nation
La Géorgie doute de Trump: «Les gens commencent à se réveiller» -Robbie Moore
Des compagnies automobiles comme Dongfeng tentent de percer le marché canadien
Rattrapage
Présentation de modèles électriques
Des compagnies automobiles comme Dongfeng tentent de percer le marché canadien
«Dès que j'ai eu seize ans, j'ai pris ma carte de la CAQ» -Clément Mireault
Rattrapage
Engagement politique chez les jeunes
«Dès que j'ai eu seize ans, j'ai pris ma carte de la CAQ» -Clément Mireault
«Mark Carney a peut-être un mur qui s'en vient devant lui»
Rattrapage
Fonds souverain canadien
«Mark Carney a peut-être un mur qui s'en vient devant lui»
Climatisation dans les SÉPAQ: «Ça a un impact évident sur l'expérience»
Rattrapage
Nouvelle réglementation
Climatisation dans les SÉPAQ: «Ça a un impact évident sur l'expérience»
Accident à Repentigny: «L'étau se resserre afin de savoir qui a fait cette job»
Rattrapage
Le BST soulève des lacunes préoccupantes
Accident à Repentigny: «L'étau se resserre afin de savoir qui a fait cette job»
Tester le niveau de testostérone: «C'est une vision très film de super héros»
Rattrapage
Tests et traitements sur les soldats américains
Tester le niveau de testostérone: «C'est une vision très film de super héros»
«Par rapport à C-61 on recule sur certains aspects» -Francis Verreault-Paul
Rattrapage
Avis des chefs des Premières Nations sur C-37
«Par rapport à C-61 on recule sur certains aspects» -Francis Verreault-Paul
Il évite la paraplégie de peu après un plongeon: «J'ai frôlé la mort»
Rattrapage
Les dangers des sauts à l'eau
Il évite la paraplégie de peu après un plongeon: «J'ai frôlé la mort»
Laurianne Lalonde: d'étudiante en journalisme à humoriste
Rattrapage
Parcours atypique
Laurianne Lalonde: d'étudiante en journalisme à humoriste
«C'est anormal que l'hôtelier ne puisse pas négocier les contrats qu'il veut»
Rattrapage
Parité tarifaire imposée
«C'est anormal que l'hôtelier ne puisse pas négocier les contrats qu'il veut»