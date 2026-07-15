Jeunes qui se présentent aux élections d'automne

Les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal profitent de leur micro pour présenter tous les jours de la semaine, aux auditeurs de l’émission Le midi, de jeunes candidats en vue des élections provinciales de l’automne 2026.

Ce mercredi, c’est Émile Simard, candidat du Parti québécois dans Dubuc, qui s’entretient avec les deux coanimateurs au sujet de ses ambitions politiques.

Écoutez le jeune politicien expliquer d’abord les raisons pour lesquelles il s’est engagé auprès du PQ dès l'âge de 17 ans.