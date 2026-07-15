Jeunes qui se présentent aux élections d'automne

Les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal profitent de leur micro pour présenter tous les jours de la semaine, aux auditeurs de l’émission Le midi, de jeunes candidats en vue des élections provinciales de l’automne 2026.
Ce mercredi, c’est Émile Simard, candidat du Parti québécois dans Dubuc, qui s’entretient avec les deux coanimateurs au sujet de ses ambitions politiques.
Écoutez le jeune politicien expliquer d’abord les raisons pour lesquelles il s’est engagé auprès du PQ dès l'âge de 17 ans.
«C'était pour moi un saut naturel. Je viens d'une famille souverainiste, donc j'avais le goût de m'engager. Mes parents ne sont pas militants, mais je me suis dit, à l'époque en 2019, que même si le contexte n'était pas le plus favorable, je voulais me lancer en devenant membre de mon exécutif local. J'ai commencé à découvrir ce nouveau monde. De fil en aiguille, ça m'a mené à être candidat en 2022.»
Quelques sujets abordés:
- Ses sources d'inspiration;
- Ses projets pour la circonscription de Dubuc;
- L'importance qu'il accorde à l'écoute envers les citoyens de sa circonscription.