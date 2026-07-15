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Jeunes qui se présentent aux élections d'automne

Candidat du PQ: «C'était pour moi un saut naturel» -Émile Simard

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 15 juillet 2026 13:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Louis-Philippe Brulé
Louis-Philippe Brulé

et autres

Candidat du PQ: «C'était pour moi un saut naturel» -Émile Simard
Le midi / Cogeco Média

Les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal profitent de leur micro pour présenter tous les jours de la semaine, aux auditeurs de l’émission Le midi, de jeunes candidats en vue des élections provinciales de l’automne 2026.

Ce mercredi, c’est Émile Simard, candidat du Parti québécois dans Dubuc, qui s’entretient avec les deux coanimateurs au sujet de ses ambitions politiques.

Écoutez le jeune politicien expliquer d’abord les raisons pour lesquelles il s’est engagé auprès du PQ dès l'âge de 17 ans.

«C'était pour moi un saut naturel. Je viens d'une famille souverainiste, donc j'avais le goût de m'engager. Mes parents ne sont pas militants, mais je me suis dit, à l'époque en 2019, que même si le contexte n'était pas le plus favorable, je voulais me lancer en devenant membre de mon exécutif local. J'ai commencé à découvrir ce nouveau monde. De fil en aiguille, ça m'a mené à être candidat en 2022.»

Émile Simard

Quelques sujets abordés: 

  • Ses sources d'inspiration;
  • Ses projets pour la circonscription de Dubuc;
  • L'importance qu'il accorde à l'écoute envers les citoyens de sa circonscription.

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