Caroline De Guire, une candidate du Parti libéral du Québec, aurait courtisé le Parti québécois, jusqu'à passer bien près d'être annoncé officiellement comme candidate dans la circonscription de Laval-des-Rapides.

En plus d'avoir songé se présenter pour la formation indépendantiste, madame De Guire aurait fait des dons à ce parti au cours de la dernière année.

De son côté, le Parti libéral affirme être heureux que sa formation ait été «le choix final» de la candidate. De plus, dans un objectif de transparence, le chef Charles Milliard a annoncé qu'il dévoilerait la liste complète des dons effectués par l'ensemble de ses candidats.

Écoutez le chroniqueur Victor Henriquez faire le survol de l'actualité politique, mercredi, au Midi.