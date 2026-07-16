À l'occasion de l'inauguration de l'exposition Salut Gilles : une histoire de vitesse à Montréal dédiée à Gilles Villeneuve au parc Jean-Drapeau à Montréal, sa fille, Mélanie Villeneuve, s'est confiée sur la jeunesse et les débuts moins connus de son père, avant qu'il ne devienne l'icône de la Formule 1 que le monde entier célèbre encore aujourd'hui.

Animé dès son plus jeune âge par une passion dévorante pour les voitures et la vitesse, Gilles Villeneuve s'est d'abord initié à la mécanique et à la conduite sur des carcasses de voitures dans le champ familial.

Il a ensuite fait ses premières armes en participant à des courses d'accélération de rue («drag»), avant de se faire remarquer de façon spectaculaire dans les compétitions de motoneige.

Écoutez sa fille Mélanie Villeneuve faire le point, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

Cette exposition, tout comme le projet de film en développement, offre à la famille une occasion précieuse de mettre en lumière la détermination humaine et le parcours atypique de Gilles Villeneuve.

Pour Mélanie Villeneuve, se replonger dans cette période lui permet de redécouvrir son père sous un jour nouveau, non plus seulement à travers ses yeux d'enfant, mais à travers les souvenirs et les perspectives de ses amis de jeunesse.