Entrevue avec les comédiens

L'œuvre française à succès Mon jour de chance sera adaptée au Québec. Avec Michel Charette François Chénier et à la mise en scène, la pièce propose une distribution de haut niveau.

À travers une mécanique comique fort efficace, la production explore avec humour les thèmes du destin, du hasard et des vies parallèles.

La pièce s'installera un peu partout dans la province durant l'été 2024, notamment à Gatineau, Saint-Hyacinthe, Saint-Jérôme, LaSalle, Québec et Terrebonne.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair s'entretenir avec les comédiens François Chénier et Charles-Alexandre Dubé au sujet de la pièce Mon jour de chance, mardi, au Québec maintenant.