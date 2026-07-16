Coupe du monde 2026

Nous connaissons enfin l'identité des deux équipes qui s'affronteront lors de la grande finale de la Coupe du monde de soccer 2026. L'Argentine de Lionel Messi, victorieuse après un duel spectaculaire contre l'Angleterre au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, fera face à l'Espagne pour un affrontement qui s'annonce grandiose.

Sur les lignes de côté de cet événement historique, Arcadio Marcuzzi parcourt l'Amérique du Nord à bord de son VR pour suivre le tournoi.

Écoutez le chroniqueur Arcadio Marcuzzi à ce sujet, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.