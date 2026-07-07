Un rappel à l'ordre pour éviter le pire

Alors que les semaines les plus achalandées de la saison estivale s'amorcent, la prudence est de mise sur les routes du Québec.

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), 35 décès sont survenus sur les routes de la province en seulement deux semaines lors des vacances de la construction l'an dernier.

Benoît Charette, chroniqueur automobile, auteur du livre L’annuel de l’automobile 2026 et animateur du balado Ça tient la route, précise que malgré l'arrivée de technologies de pointe comme les système de conduite semi-autonome, qu'aucun ordinateur ne doit remplacer l'attention du conducteur.

Écoutez-le faire le point sur la sécurité routière, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.