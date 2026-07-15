L’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois a rencontré les chefs de tous les partis politiques de la province au cours des derniers mois pour les convaincre d’organiser un sommet transpartisan sur l’itinérance au Québec.

Mardi, elle s’est entretenue avec Christine Fréchette, qui a abondé dans son sens pour qu’un tel événement ait lieu, en insistant sur la participation du gouvernement fédéral.

Pauline Marois se mobilise pour que ce rendez-vous soit national et implique le gouvernement, la société civile et les organismes communautaires, avec un plan d’action concret et des objectifs mesurables.

Écoutez l’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois aborder le tout, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.