Comédie de Louis Bélanger

Le nouveau long-métrage de Louis Bélanger, qui prend l'affiche dès jeudi au cinéma, propose une incursion singulière dans l'univers de la comédie dramatique.

Porté par une distribution étoile, dont Rémy Girard, le film traite d'un homme en pleine santé qui décide de demander l'aide médicale à mourir, au grand dam de ses proches.

Fait particulier: l'œuvre a été entièrement réalisée sous le signe de l'improvisation à partir d'un canevas précis, laissant toute la liberté aux acteurs de créer leurs dialogues.

Écoutez le comédien Rémy Girard discuter de ce nouveau film dans lequel il incarne le personnage de Laurent Perrier, mercredi, avec la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, à l'émission du matin.