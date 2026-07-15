La guerre des Malouines et la «main de Dieu»

Le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque nous propose un cours d'histoire 101 pour comprendre l'origine de cette rivalité mythique, née bien au-delà de la simple barrière géographique.

De l'expulsion rocambolesque du capitaine argentin Maradona en 1966 sur le tapis rouge de la reine Élisabeth II — qui mena d'ailleurs à l'invention des cartons jaunes et rouges — jusqu'au conflit armé de la guerre des Malouines en 1982, cette confrontation dépasse largement le cadre du sport.

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à quelques heures de cette deuxième demi-finale du Mondial de soccer 2026.