Augmentation du nombre d'overdoses

La région métropolitaine fait face à une augmentation jamais vue de cas liés à la crise des opioïdes alors que Montréal et Laval connaissent un été 2026 sans précédent au niveau des interventions sur le terrain pour des cas d'overdoses.

L'utilisation de naloxone, un médicament d'urgence utiliser par les paramédics et les services de sécurité pour répondre aux situations critiques de consommation, est de plus en plus courante dans les festivals et les grands événements.

L'apparition de nouvelles drogues qui possèdent de nouvelles molécules augmente d'ailleurs les risques liés à la consommation.

Écoutez le porte-parole d'Urgence Santé, Alexandre Sapone, faire le point sur la situation, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.