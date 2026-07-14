Annonceur maison du tricolore

Michel Lacroix amorce sa 50e année d'association avec l'organisation des Canadiens de Montréal, cette année.

De la domination du tricolore lors de ses débuts jusqu'au frisson indescriptible du 50e but de Cole Caufield hurlé devant une foule en délire au Centre Bell, le célèbre annonceur maison discute des meilleurs moments de sa carrière.

Écoutez la voix officielle des Canadiens de Montréal, Michel Lacroix, revisiter les moments les plus marquants de sa prolifique carrière, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.