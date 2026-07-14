Baisse des unions religieuses

Les mariages religieux sont en chute libre, représentant à peine 35 % des cérémonies au profit des célébrants désignés.

L'engagement amoureux demeure cependant bien vivant.

Les Québécois n'hésitent plus à officialiser leur amour dans des cadres intimes et parfois même atypiques, comme une simple ruelle verte de quartier.

Écoutez la journaliste à La Presse et autrice du livre Oui, je le veux, Olivia Lévy, faire le point, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.