Baisse des unions religieuses

Les mariages religieux sont en chute libre, représentant à peine 35 % des cérémonies au profit des célébrants désignés.
L'engagement amoureux demeure cependant bien vivant.
Les Québécois n'hésitent plus à officialiser leur amour dans des cadres intimes et parfois même atypiques, comme une simple ruelle verte de quartier.
Écoutez la journaliste à La Presse et autrice du livre Oui, je le veux, Olivia Lévy, faire le point, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.
« Je pense qu'une des raisons qui a fait fuir les Québécois du mariage, a été la religion, parce que justement on l'a rejetée très fortement [...]. On ne voulait pas s'engager parce qu'on s'engageait envers Dieu. »