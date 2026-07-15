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Exportations d'Hydro-Québec: les Américains paient-ils moins cher que nous?

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Entendu dans

Le midi

le 15 juillet 2026 12:28

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Exportations d'Hydro-Québec: les Américains paient-ils moins cher que nous?
Le midi / Cogeco Média

La tarification des exportations d'Hydro-Québec suscite régulièrement le débat. Selon un reportage de Sylvain Larocque du Journal de Montréal, Hydro-Québec vendrait son électricité à un prix inférieur aux Américains, notamment dans le cadre de son contrat d'exportation avec la Nouvelle-Angleterre. Une information qui est toutefois démentie par la société d'État.

Pierre-Olivier Pineau, expert en énergie à HEC Montréal, apporte des nuances importantes aux informations dévoilées dans ce reportage et affirme que les grandes villes comme Boston et New York paient en fait plus cher leur électricité, notamment en raison de leurs réseaux de distribution dispendieux.

Écoutez Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie aux HEC Montréal, aborder le sujet, mercredi, au Midi.

«Le prix qui est utilisé dans le Journal de Montréal ne peut pas être comparé avec le prix qu'on paye comme consommateur résidentiel. Aux Américains, Hydro-Québec vend à un prix de marché, en gros, mais, le prix que nous, on paye, ça inclut des coûts supplémentaires qui sont les coûts de transport et de distribution. Et ça, c'est au moins la moitié de la valeur totale de ce qu'on paye. La réponse claire, c'est non, les Québécois ne payent pas plus cher leur électricité que ce que Hydro vend aux Américains.»

Pierre-Olivier Pineau

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