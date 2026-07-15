Exportations d'Hydro-Québec: les Américains paient-ils moins cher que nous?

La tarification des exportations d'Hydro-Québec suscite régulièrement le débat. Selon un reportage de Sylvain Larocque du Journal de Montréal, Hydro-Québec vendrait son électricité à un prix inférieur aux Américains, notamment dans le cadre de son contrat d'exportation avec la Nouvelle-Angleterre. Une information qui est toutefois démentie par la société d'État.

Pierre-Olivier Pineau, expert en énergie à HEC Montréal, apporte des nuances importantes aux informations dévoilées dans ce reportage et affirme que les grandes villes comme Boston et New York paient en fait plus cher leur électricité, notamment en raison de leurs réseaux de distribution dispendieux.

Écoutez Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie aux HEC Montréal, aborder le sujet, mercredi, au Midi.