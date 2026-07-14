Le départ à la retraite politique de François Bonnardel, pilier de la Coalition avenir Québec (CAQ), marque un tournant majeur pour le parti.

Selon le chroniqueur politique Philippe Léger, ce départ de la dernière grande figure adéquiste incarne la fin de la coalition qui unissait autrefois les nationalistes et la droite de l'ADQ, laissant aujourd'hui place à un parti purement centriste.

Par ailleurs, la première ministre Christine Fréchette s'apprête à rencontrer l'ancienne première ministre Pauline Marois pour discuter de la crise de l'itinérance au Québec.

Un enjeu crucial qui, lié à la crise du logement, s'annonce incontournable pour la prochaine campagne électorale.

Écoutez la chronique politique de Philippe Léger, mardi au Matin avec Jean-Sébastien Hammal.