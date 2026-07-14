Justin Morissette à l'animation

À seulement 21 ans, l’humoriste Justin Morissette s'apprête à franchir une étape importante de sa jeune carrière en animant des soirées d'humour extérieures à la Place des Festivals, dans le cadre du festival Juste pour rire à Montréal.

Il s'agira d'une première présence au plus grand festival d'humour québécois et d'une première expérience en tant qu'animateur pour l'humoriste.

Fils de Louis Morissette et de Véronique Cloutier, Justin Morissette compte déjà plus de 175 représentations sur scène aux côtés de son père. Cet automne, il fera son entrée à l'École nationale de l'humour en écriture.

Écoutez l'humoriste Justin Morissette faire le point sur sa carrière et sa vision de l'industrie, mardi, en compagnie de Catherine Brisson et de Stéphane Leclair.

Pour cette nouvelle génération d'humoristes, la scène traditionnelle coexiste désormais avec les plateformes numériques, redéfinissant ainsi le lien avec le public.