 Aller au contenu
Justin Morissette à l'animation

Festival Juste pour rire:«C'est un rêve pour tous les jeunes humoristes»

par 98.5

0:00
11:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 juillet 2026 17:54

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Festival Juste pour rire:«C'est un rêve pour tous les jeunes humoristes»
Justin Morissette animera sa première soirée d'humour lors du Festival Juste pour rire. / Cogeco Média

À seulement 21 ans, l’humoriste Justin Morissette s'apprête à franchir une étape importante de sa jeune carrière en animant des soirées d'humour extérieures à la Place des Festivals, dans le cadre du festival Juste pour rire à Montréal.

Il s'agira d'une première présence au plus grand festival d'humour québécois et d'une première expérience en tant qu'animateur pour l'humoriste.

Fils de Louis Morissette et de Véronique Cloutier, Justin Morissette compte déjà plus de 175 représentations sur scène aux côtés de son père. Cet automne, il fera son entrée à l'École nationale de l'humour en écriture. 

Écoutez l'humoriste Justin Morissette faire le point sur sa carrière et sa vision de l'industrie, mardi, en compagnie de Catherine Brisson et de Stéphane Leclair.

Pour cette nouvelle génération d'humoristes, la scène traditionnelle coexiste désormais avec les plateformes numériques, redéfinissant ainsi le lien avec le public.

«Les réseaux sociaux et les nouvelles plateformes, le focus est plus là dessus je pense, pour aller chercher du public. Cela dit, Juste pour rire reste une institution importante et particulière pour le domaine de l'humour, fait que je pense que ça représente quand même quelque chose dans une carrière, d'aller jouer pour Juste pour rire.»

Justin Morissette

Vous aimerez aussi

«Je préfère manger de la m****»: Marta Gómez Montero claque la porte
Le matin
«Je préfère manger de la m****»: Marta Gómez Montero claque la porte
0:00
4:02
«Avec l'humour, on peut commencer les conversations les plus difficiles»
Le matin
«Avec l'humour, on peut commencer les conversations les plus difficiles»
0:00
6:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Mon jour de chance: une pièce à succès française adapté au Québec
Rattrapage
Entrevue avec les comédiens
Mon jour de chance: une pièce à succès française adapté au Québec
De la carte papier à l’IA : l’évolution de nos outils de navigation
Rattrapage
Google Maps et Waze
De la carte papier à l’IA : l’évolution de nos outils de navigation
Le nouveau chef du NPD Avi Lewis en visite à Montréal
Rattrapage
Immersion intensive français
Le nouveau chef du NPD Avi Lewis en visite à Montréal
Itinérance: «Il faut que la première ministre prenne le leadership»
Rattrapage
Forum prévu pour 2027.
Itinérance: «Il faut que la première ministre prenne le leadership»
Mondial: l'Espagne surprend la France et file vers la grande finale
Rattrapage
La France s'incline en pleine fête nationale
Mondial: l'Espagne surprend la France et file vers la grande finale
Itinérance: Christine Fréchette préfère un forum plutôt qu'un sommet
Rattrapage
Rencontre avec Pauline Marois
Itinérance: Christine Fréchette préfère un forum plutôt qu'un sommet
Bébé abandonné à Trois-Rivières: l'agent Kevin Blanchette témoigne en cours
Rattrapage
Déontologie policière
Bébé abandonné à Trois-Rivières: l'agent Kevin Blanchette témoigne en cours
Mardi Métal: L'héritage légendaire et l'impact de Judas Priest
Rattrapage
Groupe pionnier du genre
Mardi Métal: L'héritage légendaire et l'impact de Judas Priest
Pont Gordie-Howe pris en otage: les dessous d'un bras de fer frontalier
Rattrapage
Négociations tendues
Pont Gordie-Howe pris en otage: les dessous d'un bras de fer frontalier
Tornades, orages, ciel jaune...que se passe-t-il au Québec?
Rattrapage
Tour d'horizon de la météo
Tornades, orages, ciel jaune...que se passe-t-il au Québec?
France-Espagne : l'avantage à la Roja après 45 minutes
Rattrapage
1-0 à la mi-temps
France-Espagne : l'avantage à la Roja après 45 minutes
Maudit Français: l’humour québécois s’exporte en France
Rattrapage
Date de sortie prévue en janvier 2027
Maudit Français: l’humour québécois s’exporte en France
Une famille de Laval privée de sa fille adoptive
Rattrapage
Cauchemar bureaucratique
Une famille de Laval privée de sa fille adoptive
France-Espagne: «Une finale avant l'heure» -Jérémy Filosa
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
France-Espagne: «Une finale avant l'heure» -Jérémy Filosa