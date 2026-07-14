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Google Maps et Waze

De la carte papier à l’IA : l’évolution de nos outils de navigation

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 juillet 2026 18:01

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Mathieu Roy
Mathieu Roy
De la carte papier à l’IA : l’évolution de nos outils de navigation
Mathieu Roy / Cogeco Média

L'époque où l'on devait déplier l'immense carte routière ou imprimer sa feuille de route au milieu des années 1990 semble bien lointaine.

Aujourd'hui, les applications de navigation par satellite comme Google Maps et Waze se sont imposées au quotidien.

Dans sa chronique, l’expert techno Mathieu Roy dresse le portrait de cette formidable évolution technique et dévoile les toutes dernières nouveautés de l'application Waze, désormais propulsée par l’intelligence artificielle Gemini de Google.

Écoutez le chroniqueur technologique, Mathieu Roy, en discuter, mardi, au micro de Catherine Brisson.

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