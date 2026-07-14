L'époque où l'on devait déplier l'immense carte routière ou imprimer sa feuille de route au milieu des années 1990 semble bien lointaine.

Aujourd'hui, les applications de navigation par satellite comme Google Maps et Waze se sont imposées au quotidien.

Dans sa chronique, l’expert techno Mathieu Roy dresse le portrait de cette formidable évolution technique et dévoile les toutes dernières nouveautés de l'application Waze, désormais propulsée par l’intelligence artificielle Gemini de Google.

Écoutez le chroniqueur technologique, Mathieu Roy, en discuter, mardi, au micro de Catherine Brisson.