Une scène qui fait le tour du monde

Une scène marquante est survenue samedi dernier en Espagne lors de l’émission Malas Lenguas sur la chaîne publique RTVE.

Alors que l'équipe discutait d'une affaire d'absentéisme au Congrès, l'animateur a interrompu la chroniqueuse Marta Gómez Montero en qualifiant ses propos de faux.

Blessée, cette dernière a choisi de quitter le plateau en direct.

«Je préfère manger de la merde [...]», a lancé Marta Gómez Montero en retirant son micro avant de s'en aller.

Elle a ensuite fait référence à un livre en expliquant qu'elle refusait de se laisser humilier.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix commenter ce moment marquant de la télé espagnole.