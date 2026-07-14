Malgré un consensus transpartisan rare de l'opposition, le gouvernement caquiste délaisse un sommet national sur l’itinérance, en faveur d'un forum prévu pour 2027.

Cette annonce fait suite à une rencontre entre l'ex-Première ministre Pauline Marois et la Première ministre Christine Fréchette mardi après-midi.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Il souligne que la complexité de cet enjeu, qui implique plusieurs ministères et trois paliers de gouvernement, explique le besoin d'un rassemblement d'ampleur.