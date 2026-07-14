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Forum prévu pour 2027.

Itinérance: «Il faut que la première ministre prenne le leadership»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 juillet 2026 17:39

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Itinérance: «Il faut que la première ministre prenne le leadership»
Jonathan Valois / Cogeco Média

Malgré un consensus transpartisan rare de l'opposition, le gouvernement caquiste délaisse un sommet national sur l’itinérance, en faveur d'un forum prévu pour 2027.

Cette annonce fait suite à une rencontre entre l'ex-Première ministre Pauline Marois et la Première ministre Christine Fréchette mardi après-midi.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Il souligne que la complexité de cet enjeu, qui implique plusieurs ministères et trois paliers de gouvernement, explique le besoin d'un rassemblement d'ampleur.

«Peu importe ce que ça s'appelle, un sommet, un forum, il y aura quelque chose en 2027.»

Jonathan Valois

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