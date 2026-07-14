Eddy King participe à Rire sous le soleil

Eddy King a souligné l'importance de sa participation à la quatrième édition de l'événement «Rire sous le soleil», qui aura lieu le 15 août prochain à la Plaza Saint-Hubert.

Cet événement, animé par Réginald Saint-Éloi, met en valeur les artistes de la diversité.

Pour Eddy King, le rôle de l'humour va bien au-delà du simple divertissement: il s'agit d'un puissant vecteur de dialogue social, même sur les sujets les plus sensibles.

Écoutez l'humoriste Eddy King, mardi, à l'émission matinale animée par Jean-Sébastien Hammal.