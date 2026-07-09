Nouvelle candiature au PLQ

Gertrude Bourdon, ancienne PDG du CHU de Québec-Université Laval, briguera les suffrages pour une troisième fois sous la bannière du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Jean-Lesage.

En 2018, elle avait terminé en troisième place dans Jean-Lesage avec 17,9 % des voix, derrière Christiane Gamache de la CAQ et Sol Zanetti.

Elle avait ensuite terminé deuxième à l'élection partielle dans Jean-Talon en 2019.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois aborder le tout jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson.





