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Nouvelle candiature au PLQ

Gertrude Bourdon: «Une très bonne prise pour Charles Milliard» -Jonathan Valois

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11:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juillet 2026 17:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Gertrude Bourdon: «Une très bonne prise pour Charles Milliard» -Jonathan Valois
Jonathan Valois / Cogeco Média

Gertrude Bourdon, ancienne PDG du CHU de Québec-Université Laval, briguera les suffrages pour une troisième fois sous la bannière du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Jean-Lesage.

En 2018, elle avait terminé en troisième place dans Jean-Lesage avec 17,9 % des voix, derrière Christiane Gamache de la CAQ et Sol Zanetti.

Elle avait ensuite terminé deuxième à l'élection partielle dans Jean-Talon en 2019.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois aborder le tout jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson.  


 
 

«Si elle nous dit qu’elle n’est pas là de façon opportuniste, je vous dirais qu’il faut la croire, parce qu’elle va se présenter dans Jean-Lesage, Jean-Lesage où, en 2022, le Parti libéral du Québec a fait 4 %.»

Jonathan Valois

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