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Elle se présente dans St-François à 22 ans

Qui est Mia Fréchette, la jeune candidate solidaire inspirée par Manon Massé?

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Entendu dans

Le midi

le 13 juillet 2026 13:37

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Qui est Mia Fréchette, la jeune candidate solidaire inspirée par Manon Massé?
Le midi / Cogeco Média

À 22 ans, Mia Fréchette est candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de Saint-François, en Estrie.

Elle possède déjà un solide bagage: des études en droit, une expérience terrain comme intervenante sociale et un engagement actif en Estrie, notamment comme vice-présidente de l'organisme TransEstrie.

Pourquoi a-t-elle décidée de faire le saut en politique?

Écoutez la candidate solidaire Mia Fréchette parler de son engagement politique au micro de Valérie Beaudoin. 

Elle est la première invitée d'une série de cinq jeunes de moins de 26 ans qui viendront parler de leur engagement politique, au cours de la semaine au Midi.

«Je pense qu'il faut vraiment répondre aux besoins primaires des gens. La base de la pyramide de Maslow, parce qu'on en est là après des années d'évitement. Après des gouvernements successifs, on doit retourner à la base pour faire en sorte que tout le monde au Québec puisse avoir la même fondation sur laquelle bâtir le reste de sa vie.»

Mia Fréchette

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