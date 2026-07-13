Elle se présente dans St-François à 22 ans

À 22 ans, Mia Fréchette est candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de Saint-François, en Estrie.

Elle possède déjà un solide bagage: des études en droit, une expérience terrain comme intervenante sociale et un engagement actif en Estrie, notamment comme vice-présidente de l'organisme TransEstrie.

Pourquoi a-t-elle décidée de faire le saut en politique?

Écoutez la candidate solidaire Mia Fréchette parler de son engagement politique au micro de Valérie Beaudoin.

Elle est la première invitée d'une série de cinq jeunes de moins de 26 ans qui viendront parler de leur engagement politique, au cours de la semaine au Midi.