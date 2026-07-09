Saviez-vous que Montréal possède sa propre protectrice des citoyens ? En poste depuis 2020, maître Nadine Mailloux agit comme le dernier recours des Montréalais face aux décisions et aux ratés de l'appareil municipal.

Récemment nommée présidente de l’Institut international de l’ombudsman, elle assure désormais un rôle de porte-parole mondial pour ces institutions de protection.

Écoutez la présidente de l’International ombudsman institute (IOI) et ombudsman de Montréal, Maître Nadine Mailloux, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Rappelant l'importance fondamentale des garanties d'indépendance et de neutralité de sa fonction lors d'une allocution à l'ONU, à New York, elle souligne la rigueur de son service montréalais, qui dispose de toute la liberté et des ressources nécessaires pour enquêter de façon impartiale.

L’ombudsman de Montréal ne se contente pas de traiter les plaintes, mais use aussi de son pouvoir d’initiative pour s’attaquer à des enjeux complexes et nuancés, en misant toujours sur une approche collaborative et axée sur les solutions concrètes.