Scène locale et succès mondiaux

Le hip-hop québécois est à l’honneur avec le triomphe de Souldia sur les Plaines d'Abraham.

Originaire de Limoilou, le rappeur a offert un spectacle pyrotechnique mémorable pour le lancement de son 13ᵉ album, Monstre, un moment chargé d'émotion lorsqu'il a dédié une chanson à sa mère décédée.

À l'international, Madonna effectue un retour fracassant avec son nouvel album Confessions 2, qui inclut une collaboration surprise en français avec Stromae.

Enfin, le film biographique Michael, malgré les critiques, brise tous les records au box-office en franchissant le cap du milliard de dollars de recettes.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi au Matin.