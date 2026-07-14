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Scène locale et succès mondiaux

Souldia enflamme les Plaines et Madonna bat des records historiques

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Entendu dans

Le matin

le 14 juillet 2026 06:53

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Souldia enflamme les Plaines et Madonna bat des records historiques
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Le hip-hop québécois est à l’honneur avec le triomphe de Souldia sur les Plaines d'Abraham.

Originaire de Limoilou, le rappeur a offert un spectacle pyrotechnique mémorable pour le lancement de son 13ᵉ album, Monstre, un moment chargé d'émotion lorsqu'il a dédié une chanson à sa mère décédée.

À l'international, Madonna effectue un retour fracassant avec son nouvel album Confessions 2, qui inclut une collaboration surprise en français avec Stromae.

Enfin, le film biographique Michael, malgré les critiques, brise tous les records au box-office en franchissant le cap du milliard de dollars de recettes.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi au Matin

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