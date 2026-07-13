Un choix qui fait polémique

La chute d'un câble électrique en Andalousie a causé l'un des feux les plus rapides et ténaces qu'a connus l'Espagne.

Bien que l'incendie soit maintenant stabilisé, il a tout de même détruit 7 000 hectares en quelques jours.

Au plus fort du brasier, les flammes progressaient à un rythme fulgurant de 100 mètres à la minute, soit 15 km/h.

La gestion de la situation par les autorités a été vivement critiquée, notamment en raison des défaillances du système d'alerte.

Écoutez le journaliste Nico Salvado faire le point sur ces feux historiques en Andalousie, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.

Le bilan provisoire de ce drame qui touche le sud de l'Espagne fait état de 13 morts et 23 disaprus.