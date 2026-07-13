 Aller au contenu
En France

Feu à Fontainebleau: la thèse de l'incendie criminel est sérieusement évoquée

par 98.5

0:00
6:42

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 juillet 2026 16:55

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Feu à Fontainebleau: la thèse de l'incendie criminel est sérieusement évoquée
Un hélicoptère bombardier d'eau en action alors que des feux de forêt font rage dans la région de la forêt de Fontainebleau, à environ 60 kilomètres au sud de Paris, en France, le lundi 13 juillet 2026. / AP Photo/Emma Da Silva

La France traverse son troisième épisode de chaleur extrême de l'année, plaçant 37 départements en vigilance rouge.

Conséquence dramatique de cette sécheresse accumulée, un incendie majeur fait rage dans la forêt emblématique de Fontainebleau, aux portes de Paris.

Les autorités évaluent toutefois la possibilité que cet incendie ait été provoqué volontairement. Deux individus ont par ailleurs été arrêtés en lien avec cette affaire.

Écoutez les explications du journaliste basé à Lyon, Philippe Teisceira-Lessard, au micro de Catherine Brisson. 

«Neuf départs de feu sur dix au cours des dernières semaines sont d’origine humaine, qu’ils soient criminels ou accidentels. C’est pourquoi les autorités annoncent, d’une part, une très grande fermeté envers ceux qui seraient assez dérangés pour agir ainsi et, d’autre part, lancent un appel pressant à la précaution. Cela se traduit notamment par l’annulation de dizaines, voire de centaines de feux d’artifice qui étaient prévus pour le 14 juillet à travers le pays.»

Philippe Teisceira-Lessard

Autre sujet abordé

  • Sommet international sur l'aide à l'Ukraine à Paris.

Vous aimerez aussi

Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l'unisson au sommet de l'OTAN
Cantin le matin
Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l'unisson au sommet de l'OTAN
0:00
10:41
Incendie en Espagne: les cloches d'église préférées aux alertes mobiles
Le midi
Incendie en Espagne: les cloches d'église préférées aux alertes mobiles
0:00
7:30
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La saison estivale vue par Éric Duhaime
Rattrapage
Période estivale
La saison estivale vue par Éric Duhaime
À qui appartient notre image?
Rattrapage
Photos Instagram
À qui appartient notre image?
125, rue des Malaises: un film tourné sans financement institutionnel
Rattrapage
Une oeuvre qui aborde l'aide médicale à mourir
125, rue des Malaises: un film tourné sans financement institutionnel
La grande séduction de Mark Carney
Rattrapage
Voyage en Arabie saoudite
La grande séduction de Mark Carney
Départ de François Bonnardel: «La CAQ perd un bon soldat»
Rattrapage
Élu en 2007 avec l'ADQ
Départ de François Bonnardel: «La CAQ perd un bon soldat»
Jannik Sinner, toujours au sommet du tennis mondial
Rattrapage
Il conserve son titre à Wimbledon
Jannik Sinner, toujours au sommet du tennis mondial
«J'ai hâte, c'est un bon stress» -Souldia
Rattrapage
Sur les Plaines d'Abraham, lundi soir
«J'ai hâte, c'est un bon stress» -Souldia
Décès de Lindsey Graham: Donald Trump perd un «vrai de vrai républicain»
Rattrapage
Guerres en Iran et en Ukraine
Décès de Lindsey Graham: Donald Trump perd un «vrai de vrai républicain»
Référendum à Pessamit: «N'importe quel Québécois aurait eu des questionnements»
Rattrapage
10 jours pour trancher dans ce dossier sensible
Référendum à Pessamit: «N'importe quel Québécois aurait eu des questionnements»
«L'Argentine s'en sort bien, mais n'est pas très convaincante» -Évelyne Audet
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde
«L'Argentine s'en sort bien, mais n'est pas très convaincante» -Évelyne Audet
Les nuisances sonores sont bien présentes à Saguenay
Rattrapage
Des campagnes de civilité sont en cours
Les nuisances sonores sont bien présentes à Saguenay
Téléphones, cendres et Skittles: les artistes sur scène deviennent des cibles
Rattrapage
Ed Sheeran parmi les victimes
Téléphones, cendres et Skittles: les artistes sur scène deviennent des cibles
Baignade en eau libre: Lachine réclame son accès public
Rattrapage
23e édition du Grand Splash
Baignade en eau libre: Lachine réclame son accès public
Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif
Rattrapage
Résumé de l'actualité sportive
Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif