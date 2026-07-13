La France traverse son troisième épisode de chaleur extrême de l'année, plaçant 37 départements en vigilance rouge.

Conséquence dramatique de cette sécheresse accumulée, un incendie majeur fait rage dans la forêt emblématique de Fontainebleau, aux portes de Paris.

Les autorités évaluent toutefois la possibilité que cet incendie ait été provoqué volontairement. Deux individus ont par ailleurs été arrêtés en lien avec cette affaire.

Écoutez les explications du journaliste basé à Lyon, Philippe Teisceira-Lessard, au micro de Catherine Brisson.