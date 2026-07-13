La France traverse son troisième épisode de chaleur extrême de l'année, plaçant 37 départements en vigilance rouge.
Conséquence dramatique de cette sécheresse accumulée, un incendie majeur fait rage dans la forêt emblématique de Fontainebleau, aux portes de Paris.
Les autorités évaluent toutefois la possibilité que cet incendie ait été provoqué volontairement. Deux individus ont par ailleurs été arrêtés en lien avec cette affaire.
Écoutez les explications du journaliste basé à Lyon, Philippe Teisceira-Lessard, au micro de Catherine Brisson.
«Neuf départs de feu sur dix au cours des dernières semaines sont d’origine humaine, qu’ils soient criminels ou accidentels. C’est pourquoi les autorités annoncent, d’une part, une très grande fermeté envers ceux qui seraient assez dérangés pour agir ainsi et, d’autre part, lancent un appel pressant à la précaution. Cela se traduit notamment par l’annulation de dizaines, voire de centaines de feux d’artifice qui étaient prévus pour le 14 juillet à travers le pays.»
Autre sujet abordé
- Sommet international sur l'aide à l'Ukraine à Paris.