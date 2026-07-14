Concours de circuits

Le voltigeur des Cardinals de St. Louis Jordan Walker a été couronné lors du concours de coups de circuit du baseball majeur présenté à Philadelphie lundi soir.
Walker s'est imposé de manière spectaculaire en finale face au favori de la foule locale, Kyle Schwarber, des Phillies.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer ce qui s'est passé au micro de Jean-Sébastien Hammal mardi matin.
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