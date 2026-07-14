Réforme du ministre de l'Éducation

La directrice générale de l'Association des libraires du Québec (ALQ), Gabrielle Simard, s'inquiète vivement de la décision de la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, d'intégrer l'enveloppe budgétaire protégée pour l'achat de livres dans une enveloppe globale aux fins multiples.

Bien qu'elle comprenne le désir de simplification des centres de services scolaires, Mme Simard craint que la lecture ne devienne la variable d'ajustement budgétaire au profit d'autres activités.

Écoutez Gabrielle Simard faire le point sur cette réforme budgétaire, mardi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.