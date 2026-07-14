Lieu emblématique de la métropole

À l'approche du 60ᵉ anniversaire de l'Expo 67, Ottawa, Québec et Montréal s'unissent pour injecter 27 millions de dollars dans la Biosphère de Montréal.

Nathalie Provost, secrétaire d'État à la Nature, explique comment cet investissement dynamisera la programmation de cette institution environnementale unique.

Écoutez la Nathalie Provost, députée du Parti libéral du Canada et secrétaire d'État à la Nature, expliquer le tout, mardi matin au micro de Jean-Sébastien Hammal.