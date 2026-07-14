Lieu emblématique de la métropole

À l'approche du 60ᵉ anniversaire de l'Expo 67, Ottawa, Québec et Montréal s'unissent pour injecter 27 millions de dollars dans la Biosphère de Montréal.
Nathalie Provost, secrétaire d'État à la Nature, explique comment cet investissement dynamisera la programmation de cette institution environnementale unique.
Écoutez la Nathalie Provost, députée du Parti libéral du Canada et secrétaire d'État à la Nature, expliquer le tout, mardi matin au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«On est le seul musée vraiment destiné à l'environnement en Amérique du Nord. Contrairement à de grands musées qui se partagent les expositions, nous, on les crée sur place...»
Autre sujet abordé
- Survivante de la tragédie de Polytechnique, Nathalie Provost livre ses réflexions sur les récentes fusillades à Toronto et à Montréal.