Utilisation croissante de l’IA en santé

L'intelligence artificielle s'impose de plus en plus dans le réseau de la santé.

L'application américaine Open Evidence permet aux médecins de poser des questions cliniques précises et d'obtenir des réponses synthétisées, basées exclusivement sur des revues scientifiques prestigieuses, évitant ainsi les fausses informations.

Bien que cet outil facilite la recherche et offre des sources vérifiables, le docteur Benoît Desjardins, radiologiste au CHUM, rappelle que la décision finale doit toujours relever du médecin.

L'esprit critique reste essentiel pour adapter ces données aux réalités et aux pratiques cliniques spécifiques du Québec.

Écoutez l'avis du Dr Benoit Desjardins, radiologiste au CHUM, mardi matin au micro de Jean-Sébastien Hammal.