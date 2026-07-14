Air Canada lance son nouveau service de navette reliant directement le Palais des Congrès de Montréal à l'aéroport Montréal-Trudeau.

Ce service, proposé au tarif de 9 $ l'aller, utilise une voie réservée aux autobus afin d'éviter la congestion routière. Il vise à offrir une solution de transport sans stress et à réduire l'usage de la voiture individuelle.

Écoutez le vice-président aux communications corporatives d'Air Canada, Christophe Hennebelle, faire le point mardi.