Air Canada lance son nouveau service de navette reliant directement le Palais des Congrès de Montréal à l'aéroport Montréal-Trudeau.
Ce service, proposé au tarif de 9 $ l'aller, utilise une voie réservée aux autobus afin d'éviter la congestion routière. Il vise à offrir une solution de transport sans stress et à réduire l'usage de la voiture individuelle.
Écoutez le vice-président aux communications corporatives d'Air Canada, Christophe Hennebelle, faire le point mardi.
«C'est un trajet direct, il n'y a pas d'arrêts sur le trajet. C'est un autobus de luxe qui permet de voyager très confortablement [...] sur un trajet privé...»