Un manque de clarté et d’information?

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Référendum innu: Hydro-Québec essuie un refus malgré deux milliards en jeu

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Entendu dans

Le midi

le 13 juillet 2026 12:27

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Référendum innu: Hydro-Québec essuie un refus malgré deux milliards en jeu
C'est un «NON» à 63 % de la part d'une communauté innue, en réaction à un projet énergétique de 2 milliards de dollars proposé par Hydro-Québec. / Simon Juneau-Ouellet/ Adobe Stock

Les membres de la communauté innue ont rejeté à 63 % un projet d'accord historique avec Hydro-Québec, estimé à deux milliards de dollars, malgré un faible taux de participation de 37 %.

Selon l'expert en énergie Yvan Cliche, ce «NON» s'explique par la complexité du dossier, un manque de temps et l’absence de montants clairs.

L'entente visait à développer des projets hydroélectriques et éoliens en échange de compensations financières et d'une renonciation à des recours judiciaires.

Bien que le processus doive reprendre, ces ressources restent cruciales pour la décarbonation du Québec. 

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au Centre d'études et de recherches internationales, donner son avis à ce sujet, lundi au Midi

Autre sujet abordé

  • La volonté de Donald Trump de contrôler le détroit d'Ormuz est-elle réaliste?

 
 

«On a des belles réalisations au Québec, on se souvient de la Paix des Braves en 2002 avec la communauté crie. Alors, on sait faire au Québec pour avoir des ententes gagnant-gagnant avec les communautés autochtones.»

Yvan Cliche, expert en énergie

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