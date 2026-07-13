Un manque de clarté et d’information?

Les membres de la communauté innue ont rejeté à 63 % un projet d'accord historique avec Hydro-Québec, estimé à deux milliards de dollars, malgré un faible taux de participation de 37 %.

Selon l'expert en énergie Yvan Cliche, ce «NON» s'explique par la complexité du dossier, un manque de temps et l’absence de montants clairs.

L'entente visait à développer des projets hydroélectriques et éoliens en échange de compensations financières et d'une renonciation à des recours judiciaires.

Bien que le processus doive reprendre, ces ressources restent cruciales pour la décarbonation du Québec.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au Centre d'études et de recherches internationales, donner son avis à ce sujet, lundi au Midi.

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