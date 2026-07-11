Le débat des chefs sera à Montréal

Le débat des chefs en vue des élections provinciales d'automne 2026 se tiendra bel et bien à Montréal.
Cette décision de Radio-Canada, annoncée cette semaine, va donc à l'encontre du souhait des formations politiques, qui ont tenté au cours des dernières semaines de faire pression sur le diffuseur pour obtenir un débat à Québec.
Écoutez la chroniqueuse politique Stefanie Tougas se pencher sur le sujet, samedi, lors de sa chronique au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Les débats se tiennent historiquement à Montréal, mais il faut voir au delà de l'histoire. Les formations politiques veulent parler de Québec, de la Capitale-Nationale, parce que ce sera un champ de bataille important pour la campagne électorale. Et oui, c'est symbolique, mais en politique, les symboles c'est fort.»