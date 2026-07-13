Un délai de dix jours pour analyser l’accord...

Les membres de la communauté innue de Pessamit ont rejeté à 63% l’entente de principe historique avec Hydro-Québec, évaluée entre 2 et 7 milliards de dollars.

Ce projet prévoyait la construction de centrales et de lignes à haute tension sur 50 ans.

L'artiste innue Natasha Kanapé Fontaine explique que le délai de dix jours accordé pour analyser l’accord était nettement insuffisant et inacceptable pour les membres.

Malgré le faible taux de participation (37%), cette décision forte démontre la volonté de la communauté de protéger son droit à l'autodétermination et d'exiger une gouvernance transparente.

Écoutez l'artiste innue Natasha Kanapé Fontaine en discuter avec Jean-Sébastien Hammal, lundi à l'émissione Le Matin.