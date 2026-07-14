Le souvenir indélébile du 14 juillet 2016

Alors que la France célèbre sa fête nationale, la ville de Nice plonge, cette année encore, dans une profonde sobriété.

Il y a dix ans, le 14 juillet 2016, un attentat au camion-bélier faisait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais.

Le journaliste niçois Alban Mikoczy témoigne de la tristesse qui enveloppe toujours la ville lors de cette date anniversaire.

Il revient également sur ses propres souvenirs de cette soirée tragique où la fête a basculé en scène de guerre, et détaille le programme des commémorations prévues en présence du président Emmanuel Macron.

Écoutez le témoignage d'Alban Mikoczy, journaliste à Nice, France, mardi au micro de Jean-Sébastien Hammal.