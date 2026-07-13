Votre voyage coûtera plus cher

L'absence de Cuba parmi les destinations soleil cet hiver entraînera inévitablement une hausse des tarifs pour les autres tout inclus.

Dans de telles circonstances, réserver à la dernière minute est à proscrire. S'il était vrai qu'il était avantageux d'attendre le dernier moment pour dénicher un rabais, cela ne s'applique plus aujourd'hui.

Avec l'afflux de nouveaux voyageurs vers les autres destinations soleil, des enjeux logistiques sont également à prévoir.

Écoutez les explications du Vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec, Éric Boissonneault.