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Le Canada face au défi de la frontière américaine

Armes illégales: l'expert Francis Langlois nuance les propos de Pierre Poilievre

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Entendu dans

Le midi

le 13 juillet 2026 13:01

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Armes illégales: l'expert Francis Langlois nuance les propos de Pierre Poilievre
Le midi / Cogeco Média

À la suite de récentes fusillades à Toronto, le débat sur les armes à feu est relancé au Canada.

Interrogé par Valérie Beaudoin sur les propos de Pierre Poilievre qualifiant la frontière canado-américaine de «passoire», l'expert Francis Langlois apporte des nuances.

S'il est vrai que 90 % des armes de poing sur les scènes de crime proviennent des États-Unis, la proportion globale d'armes illégales américaines varie selon les régions.

Il rappelle l'efficacité de la loi canadienne C-21, qui cible désormais les armes fantômes en contrôlant les pièces détachées. 

Écoutez Francis Langlois, spécialiste des armes, professeur au cégep de Trois-Rivières et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, lundi au Midi

Autre sujet abordé

  • L'impunité persistante entourant les interventions meurtrières de la police de l'immigration américaine (ICE).

«Lorsqu'on parle des armes à feu qui sont utilisées dans des crimes au Canada, bien là, le pourcentage varie vraiment d'une province à l'autre, d'une région à l'autre. Et là le pourcentage descend vraiment beaucoup. Donc, il y a une partie, je dirais assez grande, des armes à feu qui sont utilisées dans des crimes au Canada qui ne proviennent pas des États-Unis.»

Francis Langlois

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