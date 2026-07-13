Le Canada face au défi de la frontière américaine

À la suite de récentes fusillades à Toronto, le débat sur les armes à feu est relancé au Canada.
Interrogé par Valérie Beaudoin sur les propos de Pierre Poilievre qualifiant la frontière canado-américaine de «passoire», l'expert Francis Langlois apporte des nuances.
S'il est vrai que 90 % des armes de poing sur les scènes de crime proviennent des États-Unis, la proportion globale d'armes illégales américaines varie selon les régions.
Il rappelle l'efficacité de la loi canadienne C-21, qui cible désormais les armes fantômes en contrôlant les pièces détachées.
Écoutez Francis Langlois, spécialiste des armes, professeur au cégep de Trois-Rivières et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, lundi au Midi.
Autre sujet abordé
- L'impunité persistante entourant les interventions meurtrières de la police de l'immigration américaine (ICE).
«Lorsqu'on parle des armes à feu qui sont utilisées dans des crimes au Canada, bien là, le pourcentage varie vraiment d'une province à l'autre, d'une région à l'autre. Et là le pourcentage descend vraiment beaucoup. Donc, il y a une partie, je dirais assez grande, des armes à feu qui sont utilisées dans des crimes au Canada qui ne proviennent pas des États-Unis.»