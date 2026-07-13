Le Canada face au défi de la frontière américaine

À la suite de récentes fusillades à Toronto, le débat sur les armes à feu est relancé au Canada.

Interrogé par Valérie Beaudoin sur les propos de Pierre Poilievre qualifiant la frontière canado-américaine de «passoire», l'expert Francis Langlois apporte des nuances.

S'il est vrai que 90 % des armes de poing sur les scènes de crime proviennent des États-Unis, la proportion globale d'armes illégales américaines varie selon les régions.

Il rappelle l'efficacité de la loi canadienne C-21, qui cible désormais les armes fantômes en contrôlant les pièces détachées.

Écoutez Francis Langlois, spécialiste des armes, professeur au cégep de Trois-Rivières et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, lundi au Midi.

Autre sujet abordé